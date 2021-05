Os preços do petróleo se estabilizaram nesta segunda-feira, depois que a Colonial Pipeline, operadora americana de um dos principais oleodutos do país, anunciou a sua reabertura progressiva, após um ataque cibernético.



O barril do Brent do Mar do Norte para entrega em julho fechou em Londres a 68,32 dólares, leve alta de 0,05%. Em Nova York, o barril do WTI para entrega em junho também fechou estável, a 64,92 dólares, um ganho de 0,03%.



