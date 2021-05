A Bolsa de Nova York fechou no vermelho nesta segunda-feira, afetada pela queda dos papéis de tecnologia e pelo movimento de vendas no fim do dia.



O índice Nasdaq despencou 2,55%, a 13.401,86 pontos, a pior queda desde meados de março. Já o Dow Jones, que vinha de três recordes consecutivos, cedeu antes do fechamento e terminou em -0,10%, a 34.742,82 unidades. O principal indicador de Wall Street havia superado durante o dia 35 mil pontos, pela primeira vez.



O S&P; 500 cedeu 1,04%, a 4.188,43 unidades.



