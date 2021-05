Honduras anuncia ajuda de El Salvador para comprar vacinas anticovid da China

Honduras anunciou nesta segunda-feira (10) que El Salvador o ajudará a comprar vacinas anticovid da China, um dia depois que o presidente salvadorenho, Nayib Bukele, concordou em fornecer imunizantes para sete prefeitos da oposição hondurenha.



"El Salvador nos ajudará a quebrar o bloqueio geopolítico e poder comprar a vacina da China continental. Honduras se oferece para pagar por tudo o que puderem por nosso povo", postou o Ministério da Saúde de Honduras no Twitter.



Em outro tuíte, o ministério hondurenho se declarou "grato aos países amigos que não politizam a pandemia" e citou os exemplos de Israel, que doou as primeiras vacinas anticovid que recebeu (6.000 doses de Moderna), e da Rússia, que enviará essa semana mais 40.000 unidades da Sputnik V.



"No passado, doamos medicamentos e algum material de biossegurança ao povo salvadorenho" e "agora El Salvador nos ajuda a quebrar o bloqueio" com a China, frisou.



Honduras não tem relações diplomáticas com a China e reconhece o Taiwan, considerada uma província rebelde por Pequim.



O presidente Juan Orlando Hernández mantém distância de Bukele, que critica sua reeleição e denuncia os níveis de corrupção em Honduras.



Honduras teve problemas para obter vacinas para controlar a pandemia. Com cerca de dez milhões de habitantes, o país recebeu apenas 248.600 doses. Duas entregas de 48.000 e 189.600 doses da AstraZeneca chegaram ao país pelo mecanismo Covax e 6.000 da Sputnik V, de uma compra de 4,2 milhões de doses da Rússia.



Os mortos somam 5.665, de um total de 220.185 casos.



Diante dessa situação, sete prefeitos da oposição pediram vacinas a Bukele, que no domingo concordou em ajudá-los e os convocou para um encontro com seu ministro da Saúde na terça-feira.



"Desespero e desamparo" nos levaram a fazer este apelo, disse Amable de Jesús Hernández, prefeito de San José de las Colinas, à AFP no sábado.



Os prefeitos hondurenhos anunciaram que se reunirão nesta segunda-feira em Tegucigalpa para preparar a viagem.