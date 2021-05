Álbum póstumo do rapper DMX será lançado em 28 de maio

Um álbum póstumo do rapper DMX, que morreu no mês passado, será lançado no dia 28 de maio, anunciou seu produtor nesta segunda-feira(10).



"EXODUS" contará com material original totalmente novo, de acordo com um comunicado do produtor Swizz Beatz, que disse que o álbum será lançado pela Def Jam Recordings.



"Meu irmão X foi uma das almas mais puras e raras que já conheci. Ele viveu sua vida dedicado à sua família e sua música. Acima de tudo, ele foi generoso com suas doações e amou seus fãs além da medida", disse o produtor.



"X estava ansioso para que seus fãs ao redor do mundo ouvissem este álbum e mostrar o quanto ele valorizava cada pessoa que o apoiou incondicionalmente", acrescentou.



DMX, que teve o auge de sua carreira no final dos anos 1990 e início dos anos 2000 e era considerado uma das estrelas mais cativantes do hip-hop, morreu em abril aos 50 anos, quase uma semana depois de sofrer um ataque cardíaco.



O artista, cujo nome de registro era Earl Simmons e nascido no subúrbio de Yonkers, em Nova York, viu seus primeiros cinco álbuns no topo das paradas da Billboard dos Estados Unidos, começando com sua estreia em 1998 "It's Dark and Hell Is Hot", que incluiu o hit "Ruff Ryders ".