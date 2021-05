França: em carta anônima, militares voltam a criticar Macron

Uma nova carta assinada por militares franceses causou repercussão na França, com os oficiais, que escreveram o texto sob anonimato, sugerindo que uma "guerra civil está se formando", e clamando pela "sobrevivência" francesa. O texto tem mais de 160 mil assinaturas, e vem após documento semelhante no mês passado, condenada pelo governo de Emmanuel Macron, a quem a publicação é destinada.



Publicada no portal Valeurs Actuelles, a carta faz críticas a supostas concessões ao islamismo, e afirma que no "Afeganistão, Mali, República Centro-Africana ou em qualquer outro lugar, vários de nós sofreram fogo inimigo. Alguns deixaram camaradas lá", enquanto Macron estaria cedendo "no próprio solo".



O texto também acusa o "comunitarismo", e diz que "vemos o ódio pela França e sua história se tornando a norma". Assim, os militares alertam sobre uma "insurreição civil", tendo em vista o declínio francês, algo que alegam "terem visto em outros lugares".



"Se uma guerra civil estourar, o exército manterá a ordem em seu próprio solo, porque será solicitado", diz a carta. "Ninguém pode querer uma situação tão terrível, nossos mais velhos não mais do que nós, mas sim, novamente, a guerra civil está se formando na França e você sabe disso muito bem". A publicação está aberta a assinaturas no portal desde a noite de ontem. Houve repercussão em veículos como BBC e Guardian, que destacaram as ameaças de conflitos no país.