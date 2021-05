Um incêndio, visível a mais de dois quilômetros de distância, começou nesta segunda-feira (10) à noite no terreno da Esplanada das Mesquitas em Jerusalém, o terceiro local mais sagrado do Islã onde milhares de fiéis estavam presentes para orar.



A causa deste incêndio ainda não foi esclarecida.



Mais cedo, confrontos entre manifestantes palestinos e a polícia israelense deixaram mais de 300 feridos na Esplanada das Mesquitas, chamada de Monte do Templo pelos judeus.