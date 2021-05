Homens armados sequestram dez fiéis em mesquita na Nigéria

Um grupo de homens armados sequestrou, nesta segunda-feira (10), dez fiéis de uma mesquita no noroeste da Nigéria, perto da fronteira com o Níger - informou a polícia.



Bandos armados semeiam o terror entre as populações do noroeste e do centro da Nigéria, saqueando povoados, roubando gado e sequestrando grupos em troca de resgates.



Os ataques às mesquitas são, no entanto, pouco comuns.



Nesta segunda, por volta de 1h GMT (22h em Brasília), homens armados entraram em uma mesquita de Jibiya, no estado de Katsina, onde 47 pessoas participavam de orações do Ramadã, o mês sagrado muçulmano, disse o porta-voz da polícia local, Gambo Isa.



"Os bandidos sequestraram 40 fiéis, fizeram-nos sair da mesquita para levá-los para o bosque", acrescentou.



"Foram perseguidos por uma equipe de policiais, ajudados por grupos locais de autodefesa e habitantes do povoado, e conseguiram libertar 30 reféns", afirmou o porta-voz.



Os sequestradores fugiram com dez fiéis.



Os agressores teriam saído do bosque de Dumburum, no estado vizinho de Zamfara, onde têm vários esconderijos, segundo o porta-voz.