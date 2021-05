Alemanha: igrejas desafiam Vaticano e abençoam casais do mesmo sexo

(foto: AFP / dpa / Felix Hörhager)

As igrejas católicas alemãs deram suaa casais do mesmonesta segunda-feira (10/5), emcontra a recusa do Vaticano em aceitá-los.Mais de 100 igrejas em todo país se inscreveram paraserviços religiosos neste dia 10 de maio, ou antes, sob o lema "o amor vence", como parte de um projeto lançado por padres, diáconos e voluntários.Nos ofícios, todos os casais serão convidados a serem, independentemente de suasexual."Elevamos nossa voz e dizemos: continuaremos com nosso apoio àquelas pessoas que se comprometerem com uma associação vinculante e abençoem seu relacionamento", segundo nota no site criado para o projeto.A Congregação para a Doutrina da Fé (CDF), o poderoso órgão do Vaticano responsável por preservar o credo da Igreja, decidiu em março que as uniões de pessoas do mesmo sexo não podem ser abençoadas, apesar de seus "elementos positivos".O órgão alegou, que embora Deus "nunca pare de abençoar todos os seus filhos peregrinos neste mundo (...) não pode abençoar o pecado".Alguns padres alemães reagiram a esse anúncio com uma hashtag on-line pedindo "desobediência".Embora alguns proeminentes bispos alemães apoiem a atitude do Vaticano, outros acusaram a CDF de buscar sufocar debates teológicos que têm sido muito comuns entre os católicos alemães nos últimos anos.Em março, 2.600 padres e diáconos alemães assinaram uma, solicitando que a decisão da CDF fosse ignorada, assim como 277 teólogos.A data de 10 de maio foi escolhida para essaspor estar ligada ao envio de um arco-íris, por parte de Deus, a Noé. Este é o símbolo usado pela comunidade LGBT.Inspiradas por esta iniciativa, igrejas emcomo Berlim, Colônia, Hamburgo, Frankfurt e Munique celebrarão missas tradicionais, assim como serviços ao ar livre e atividades on-line."Devemos reconhecer, finalmente, enquanto Igreja, que a sexualidade faz parte da vida, e não apenas no casamento entre um homem e uma mulher, mas em todos os relacionamentos amorosos, fiéis, dignos e respeitosos", disse Birgit Mock, copresidente do grupo de trabalho sobredo Caminho Sinodal alemão.