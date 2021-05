Construção de carros elétricos será mais barata do que a de 'térmicos'

(foto: AFP / CLEMENT MAHOUDEAU)

Carros e utilitários elétricos custarão menos para seremdo que veículos com motor de combustão de 2025 a 2027, dependendo da, e poderão representar 100% das vendas de veículos novos na União Europeia (UE) até 2035, segundo um estudo da Bloomberg New Energy Finance (BNEF)."Os sedãs e SUVs elétricos serão tãopara fabricar quanto os veículos movidos a gasolina a partir de 2026, e ospequenos a partir de 2027", de acordo com a ONG Transporte e Meio Ambiente, que encomendou o estudo.Quanto aos utilitários, os modelos leves serão maisde fabricar a partir de 2025 e os pesados a partir de 2026, indicam as projeções dos autores.Consequência: os veículos também serão "maisde comprar, em média, mesmo antes dos subsídios" - sem contar a economia de combustível a longo prazo.O preço antes do acréscimo dos impostos de um sedã elétrico será, portanto, igualado em 2026 ao de um com motor a combustão em cerca de 20.000 euros (pouco mais de US$ 24.000), em comparação com quase 40.000 euros para a versão elétrica em 2020.A redução dos custos de fabricação é explicada pela "queda no preço das, bem como pelo desenvolvimento de linhas de produção dedicadas exclusivamente aos veículos elétricos", de acordo com este estudo.Partindo do contexto atual, os veículosrepresentarão 50% das vendas de veículos novos na Europa em 2030 e 85% em 2035.Mas, ainda neste último ano, poderão representar 100% das vendas denovos, desde que "os legisladores sejam mais rígidos em relação aos padrões de emissões de CO2 dos veículos e desenvolvam outras políticas para impulsionar o mercado, como a implantação de pontos de recarga mais dinâmicos", destaca a ONG.A Transporte e Meio Ambiente pede, portanto, "o endurecimento das normas de emissões de CO2 impostas aos fabricantes de automóveis" e o estabelecimento de "uma cota de vendas para veículos"."Com a queda dos preços dos carros elétricos, o mercado automobilístico caminha naturalmente para o fim da venda dos térmicos em 2040. Mas para cumprir nossas metas, o último carro a diesel ou a gasolina deve ser vendido em 2035", diz Diane Strauss, diretora desta ONG na França.