Talibã decreta cessar-fogo de três dias no Afeganistão por fim do Ramadã

O Talibã anunciou nesta segunda-feira (10, domingo de Brasília) um cessar-fogo de três dias no Afeganistão para o feriado de Eid al-Fitr, que marca o fim do mês sagrado do Ramadã, dois dias após um ataque a uma escola que matou mais de 50 pessoas e que o o governo atribui ao grupo extremista.



"Os mujahideen dos emirados islâmicos (o Talibã) receberam ordens de cessar todos os ataques ao inimigo em todo o país do primeiro ao terceiro dia do Eid", uma celebração cuja data depende da posição da Lua, segundo um declaração dos insurgentes.



"Mas se o inimigo realizar um ataque contra vocês nesses dias, estejam preparados para se proteger e defender com firmeza o território", continuava o texto.



O comunicado foi publicado após o atentado mais mortal em um ano no Afeganistão, contra uma escola para meninas no sábado, quando uma série de explosões ocorreu do lado de fora do estabelecimento em um bairro predominantemente xiita de Hazara, no oeste de Cabul, enquanto os residentes faziam compras para Eid al-Fitr.



Mais de 50 pessoas morreram, a maioria meninas, e cerca de cem ficaram feridas.



O ataque não foi reivindicado, mas o presidente afegão, Ashraf Ghani, responsabilizou o Talibã.