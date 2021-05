Chinesa Fosun e BioNTech criam joint venture para produzir vacinas

A farmacêutica Fosun assinou um termo de compromisso com a BioNTech para criar uma joint venture (empresa conjunta) para fabricação e comercialização de vacinas contra a covid-19, segundo comunicado enviado à Bolsa de Valores de Xangai.



O grupo chinês concordou em fazer um aporte de até US$ 100 milhões, incluindo dinheiro, enquanto a BioNTech investirá até US$ 100 milhões em ativos, incluindo tecnologia de produção e uma licença proprietária.



Segundo o comunicado, cada empresa deterá 50% da participação na nova empresa. O acordo prevê que a Fosun forneça uma unidade de fabricação, que tenha capacidade de produzir até um bilhão de doses por ano.



