Reino Unido suspende restrições de viagens a Portugal, Gibraltar e Israel

O governo britânico anunciou nesta sexta-feira (7) um relaxamento das restrições às viagens internacionais a partir de 17 de maio, isentando de quarentena aqueles que chegarem de 12 origens, incluindo Portugal, Gibraltar e Israel.



O secretário dos Transportes, Grant Shapps, anunciou o levantamento da proibição de viajar ao exterior, em vigor desde janeiro, e a introdução de um sistema de restrições que divide os países em três categorias de acordo com a sua situação sanitária.



Os viajantes que chegarem a partir de 17 de maio de origens classificadas em uma "lista verde" deverão fazer um teste de covid-19 antes de viajar e outro após a chegada, mas não terão que respeitar uma quarentena de 10 dias.



A "lista marrom" envolverá testes e uma quarentena na residência ou local escolhido pela pessoa.



E, como até agora, a "lista vermelha" só permitirá a chegada de cidadãos britânicos ou residentes legais, que deverão permanecer isolados por dez dias em um dos hotéis designados pelo governo pagando do próprio bolso.



Todos os países da América do Sul e Panamá estão na lista vermelha, à qual a Turquia entrou nesta sexta-feira.



Entre os 12 países e territórios da "lista verde", que incluem as Ilhas Malvinas, Austrália, Nova Zelândia e Singapura, os únicos destinos turísticos importantes são Portugal, Gibraltar e Israel.



"Os destinos preferidos do verão, como França, Espanha e Grécia, ainda não estão incluídos, mas a cada três semanas a partir da reabertura faremos uma revisão dos países, para ver como e onde podemos expandir a lista verde, então isso é só um primeiro passo", disse Shapps.