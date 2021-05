Ministro belga alerta sobre riscos com enorme centro de logística do Alibaba

As instalações que estão sendo preparadas pelo gigante comercial chinês Alibaba nas proximidades do aeroporto de Liège podem permitir o acesso a "áreas sensíveis" do terminal aéreo aos serviços de inteligência chineses, alertou o ministro da Justiça belga, Vincent Van Quickenborne.



As declarações do governante foram feitas na quarta-feira perante uma comissão parlamentar, embora tenham sido divulgadas nesta sexta-feira(7), em um momento em que as tensões entre a União Europeia (UE) e o gigante asiático se intensificam.



As leis da China, disse o ministro belga, "obrigam todas as empresas [do país] a cooperar com as agências de inteligência. Empresas como a Alibaba são obrigadas a abrir posições dentro da empresa para seus agentes".



Na opinião de Van Quickenborne, esses agentes "poderiam ter acesso a áreas confidenciais e seguras do aeroporto ou a dados comerciais e pessoais mantidos pelo Alibaba".



Após um acordo assinado em 2018 com as autoridades regionais da Valônia (sul da Bélgica), a Cainiao, subsidiária de carga do Alibaba, deve transformar suas enormes instalações próximas ao aeroporto de Liège em uma plataforma logística.



As obras estão sendo finalizadas e o centro de distribuição deverá estar operacional "até ao final de 2021", informaram a administração regional.



O grupo chinês pretende fazer deste local o seu principal hub logístico na Europa Ocidental para ligar esta região do mundo à Ásia e África.



"O objetivo final é entregar cada pacote em 72 horas internacionalmente", com um total de seis centros de distribuição em todo o mundo, anunciou o Alibaba em 2018.