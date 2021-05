Covid-19: Pfizer e BioNTech iniciam processo por aprovação plena da FDA à vacina

A farmacêutica americana Pfizer e a parceira alemã BioNTech anunciaram nesta sexta-feira (7) que deram entrada no processo para obter aprovação plena da FDA - como é conhecida a agência reguladora de medicamentos e alimentos dos EUA - para o uso de sua vacina contra a covid-19 em indivíduos de 16 anos ou mais no país. A vacina já havia recebido autorização emergencial da FDA em dezembro. Desde 11 de dezembro, quando o aval emergencial foi concedido, as empresas já entregaram mais de 170 milhões de doses da vacina nos EUA. Pfizer e BioNTech também submeteram pedido à FDA para ampliar o uso da vacina a indivíduos de 12 a 15 anos nos EUA.