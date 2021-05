Protesto de pescadores cria tensão com a França

Pelo menos 50 barcos de pesca franceses fizeram um protesto na quinta-feira, 6, próximo à Ilha de Jersey, que fica a pouco mais de 20 km da costa da França e a 140 km da britânica.



Os franceses acusam o governo de Jersey de exigir documentos "extras" não previstos no acordo do Brexit. Segundo a associação dos pescadores, há também lentidão na liberação de licenças - 41 dos 344 pedidos foram analisados. O governo britânico chegou a enviar navios-patrulha para o local, mas o ato terminou sem violência. (Com agências internacionais)



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.