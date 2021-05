TPLF, partido que já governou a região de Tigré, declarado organização terrorista

O Parlamento etíope apoiou nesta quinta-feira uma decisão recente do gabinete de governo de declarar a Frente de Libertação do Povo de Tigré (TPLF) como organização terrorista.



A TPLF dominou durante quase três décadas a política etíope e governou até o ano passado a região de Tigré, mas foi derrotado militarmente em um conflito com o governo central, que invadiu a região.



A resolução, aprovada por unanimidade pelos membros do partido governista, também faz referência ao Exército de Libertação de Oromo (OLA), grupo armado ativo nas regiões de Oromia e Amhara, em particular.



A classificação da TPLF como grupo terrorista afasta ainda mais a possibilidade de negociações de paz em Tigré, seis meses depois da grande operação do exército para derrubar as autoridades regionais.



A TPLF dominou a coalizão de governo na Etiópia entre 1991 e 2018, quando Abiy Ahmed foi designado primeiro-ministro.



O procurador-geral da Etiópia, Gedion Timothewos, afirmou que os cidadãos não serão afetados por esta nova medida.