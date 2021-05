Volkswagen anuncia lucro de EUR 3,4 bilhões no primeiro trimestre de 2021

A montadora alemã Volkswagen registrou lucro líquido de 3,4 bilhões de euros (4,08 bilhões de dólares) no primeiro trimestre de 2021, um resultado próximo ao período janeiro-março em 2019, antes da pandemia, anunciou a empresa em um comunicado.



No primeiro trimestre de 2019, o lucro líquido foi de 3,05 bilhões de euros.



O lucro operacional foi de 4,8 bilhões, contra 3,9 bilhões de euros no primeiro trimestre de 2019.



O grup alemão espera que o lucro operacional aumente entre 5,5% e 7,0%, contra 5,0% e 6,5% nada previsão anterior.



No primeiro trimestre de 2020, marcado pela primeira onda do coronavírus, o grupo viu seu lucro líquido despencar para apenas EUR 517 milhões, com um lucro operacional de 904 milhões de euros.