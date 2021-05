Dados positivos sobre o reforço da vacina moderna contra variantes de covid-19

A empresa americana de biotecnologia Moderna divulgou nesta quarta-feira (5) os dados iniciais de um pequeno ensaio clínico, que descobriu que suas injeções de reforço melhoraram as respostas imunológicas das pessoas contra variantes do coronavírus que são motivo de preocupação em todo o mundo.



"Estamos animados com esses novos dados, que reforçam nossa confiança de que nossa estratégia de reforço deve proteger contra essas variantes recém-detectadas", disse Stephane Bancel, CEO da empresa.



Quarenta participantes foram testados para seus níveis de anticorpos neutralizantes seis a oito meses após sua série de vacinação primária de duas injeções.



Uma terceira injeção da vacina Moderna original ou um reforço específico melhorou os níveis de anticorpos contra duas variantes importantes, que foram detectadas pela primeira vez na África do Sul e no Brasil.



O reforço específico da variante funcionou melhor do que a injeção original, produzindo quase o dobro de anticorpos neutralizantes.



A farmacêutica americana também está testando um terceiro tipo de reforço, que é uma combinação dos outros dois tipos, e planeja anunciar seus resultados em breve.



Anticorpos neutralizantes são proteínas produzidas pelo sistema imunológico que são projetadas para se ligarem a uma estrutura específica de um micróbio.



No caso do coronavírus, essas são suas proteínas espinhosas que pontilham a superfície, dando-lhe sua aparência distinta de coroa, e a ligação a esses espinhos evita que o vírus se fixe e invada nossas células.