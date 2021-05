Ex-ministro de Chávez e Maduro preside autoridade eleitoral da Venezuela

Ex-ministro dos governos de Hugo Chávez e Nicolás Maduro, Pedro Calzadilla foi nomeado presidente da autoridade eleitoral da Venezuela, anunciou o próprio funcionário nesta quarta-feira (5), quando foi instalada a diretoria do órgão para os próximos sete anos.



A instalação do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) ocorreu um dia depois que o Parlamento, com uma grande maioria do governante Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), nomeou as novas autoridades com três dos cinco principais reitores ligados ao chavismo.



O CNE tem se concentrado na crise política venezuelana nos últimos meses com vistas às eleições para governador marcadas para este ano, após negociações fracassadas entre delegados do governo de Maduro e o líder da oposição Juan Guaidó.



A maioria da oposição boicotou as eleições presidenciais de 2018 e legislativas de 2020, chamando-as de fraudulentas e não reconhecidas pelos Estados Unidos e dezenas de países da Europa e da América Latina.



"Este órgão que está sendo instalado hoje é o resultado de um acordo nacional" para "redirecionar a Venezuela para a estabilidade política", disse Calzadilla em um anúncio transmitido pela televisão.



O historiador de 59 anos foi Ministro da Cultura do falecido presidente Chávez entre 2011 e 2013.



Maduro o nomeou Ministro da Educação Universitária em 2013, após a morte do líder socialista, cargo que ocupou até 2014.



Tania D'Amelio -o único nome que se repete da diretoria eleitoral anterior-, Alexis Corredor Pérez, Enrique Márquez e Roberto Picón são os outros quatro principais reitores eleitos na terça-feira pela Assembleia Nacional unicameral, na qual o chavismo controla 256 dos 277 assentos.



Márquez, líder da oposição afastado de Guaidó, foi nomeado vice-presidente da CNE.



D'Amelio chefiará a Mesa Eleitoral, entidade da CNE responsável pela organização técnica das eleições, e Corredor Pérez será o responsável pelo registo dos eleitores. Ambos foram membros do PSUV.