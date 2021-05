Libertados 29 estudantes sequestrados na Nigéria em março (autoridade)

Vinte e nove estudantes universitários que tinham sido sequestrados por um grupo armado em março no noroeste da Nigéria foram libertados, anunciou nesta quarta-feira (5) um alto funcionário local no estado de Kaduna, Samuel Aruwan.



Após o sequestro, que ocorreu em uma escola superior agrícola, dez dos 39 jovens que tinham sido capturados foram encontrados pelas forças de segurança nas semanas seguintes ao incidente. Mas até agora era desconhecido o paradeiro dos outros 29.



"A polícia estadual de Kaduna informou sobre a libertação do restante dos estudantes da Escola de Mecanização Florestal", informou o funcionário local Samuel Aruwan, em um comunicado.



O comunicado não deu maiores detalhes sobre a forma como os estudantes foram libertados ou sobre seu estado de saúde.



Grupos criminosos armados se transformaram em uma ameaça crescente no noroeste e no centro da Nigéria.



Estes grupos atacam aldeias, roubam gado e recentemente se concentraram em sequestros maciços de estudantes de qualquer idade.



As vítimas costumam ser libertadas após negociações com as autoridades locais, embora estas costumem negar terem sido pagos resgates.