Pacientes com deficiência são mortos em clínica e funcionária é presa

(foto: Odd ANDERSEN / AFP) suspeita de homicídio, depois que quatro pessoas foram encontradas mortas em uma clínica, nesta quarta-feira (28/4). Ainda foi encontrada uma pessoa gravemente ferida. A polícia da Alemanha prendeu uma funcionária de um hospital de Berlim, porde, depois que quatro pessoas foram encontradas mortas em uma clínica, nesta quarta-feira (28/4). Ainda foi encontrada uma pessoa gravemente ferida.









A clínica atende pessoas que precisam de cuidados permanentes por terem deficiências graves.





De acordo com o jornal Potsdamer Neueste Nachrichten, todas as vítimas eram pessoas com deficiência e dois deles moravam na clínica desde a infância. Eles tinham entre 31 e 56 anos.