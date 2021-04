Papa deseja peregrinar para Fátima em 2023 devido à JMJ em Lisboa

O papa Francisco tem a intenção de viajar ao santuário português de Fátima com motivo da Jornada Mundial da Juventude, que acontecerá em Lisboa em agosto de 2023, anunciou o bispo de Fátima.



"O Santo Padre me expressou sua vontade de, nessa ocasião, fazer uma peregrinação a Fátima", declarou o cardeal Antonio Marto, após uma audiência com o pontífice no Vaticano, segundo um comunicado divulgado pela sua diocese.



Em abril do ano passado, o Vaticano anunciou que, devido à pandemia, a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) foi adiada, um encontro mundial para os jovens católicos instaurada por João Paulo II que normalmente se celebra a cada três anos.



Depois do Rio em 2013 - o ano de sua eleição -, Cracovia em 2016, o papa participou em janeiro de 2019 da JMJ no Panamá, que reuniu cerca de 200.000 jovens católicos de 150 países. A missa para encerrar as jornadas reuniu 700.000 pessoas, segundo os organizadores.