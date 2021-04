Desenvolvedores da vacina Sputnik V ameaçam processar Anvisa por difamação

(foto: ESTEBAN COLLAZO / Assessoria de Imprensa da Presidência da Argentina / AFP)

Os desenvolvedores da vacina russa Sputnik V ameaçaram nesta quinta-feira (29/4) processar por difamação a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que sea aprovar oe alegou que a vacina continha uma versão ativa de um vírus."A Sputnik V está iniciando um processo judicial de difamação no Brasil contra a Anvisa por espalhar informaçõese imprecisas", anunciaram no Twitter os desenvolvedores da vacina russa."A Anvisa fez declarações incorretas e enganosas sem ter testado a vacina Sputnik V real", completaram, alertando a agência reguladora brasileira que "nossa equipeentrará em contato".A equipe da Sputnik V citou declarações de Gustavo Mendes, funcionário da Anvisa que alegou que a agência brasileira "não recebeuda vacina para testar [e] não testou".A conta da Sputnik V, entretanto, não apresenta uma fonte para essasA agência brasileira se opôs na segunda-feira aos pedidos de vários estados do país para importar a Sputnik V, por considerar que faltam dados para garantir suae eficácia.A direção da agência seguiu a recomendação de seus, que observaram "incertezas" sobre a vacina, que ainda não foi aprovada pelos órgãos de saúde da União Europeia (EMA) e dos Estados Unidos (FDA).Em apresentação online, os especialistas da Anvisa relataram que testes de amostras da segunda dose da Sputnik V revelaram que oera "capaz de se replicar", portanto ainda era capaz de multiplicar-se quando injetado no corpo.Eles consideraram que a situação provavelmente se devia a um defeito de fabricação denominado "recombinação", durante o qual o adenovírus modificado readquiria os genes necessários para sua replicação quando cultivado em laboratório em célulasartificiais.Eles indicaram que haviam testado apenas a segunda dose daOs desenvolvedores da vacina russa denunciaram uma"de natureza política".