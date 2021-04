Corpos de vítimas da covid incinerados em estacionamento em Nova Delhi

"Já perdi a conta", suspira Sanjay, um padre, enquanto administra os últimos sacramentos a mais uma vítima da covid-19 em um crematório de Nova Delhi, tão lotado que suas atividades agora se estendem ao estacionamento adjacente.



"Começamos com o nascer do sol e as cremações continuam até a meia-noite", explica ele à AFP, olhando para as chamas das fogueiras e os montes de cinzas que, não faz muito tempo, eram seres humanos.



As famílias oram silenciosamente na beira da estrada, esperando a cremação de seus parentes falecidos, envoltos em linho branco.



As sirenes das ambulâncias transportando outros corpos não param de soar.



Os habitantes dos prédios ao redor do crematório suportam o cheiro dos corpos carbonizados e as lamentações das famílias enlutadas.



Os hospitais da Índia e suas equipes estão sob grande pressão devido à devastadora segunda onda da epidemia de coronavírus.



Pessoas morrem na porta dos centros de saúde ou em suas casas por falta de leitos, remédios e oxigênio.



Os crematórios trabalham sem parar. Suas chaminés racham e as armaduras de metal das fornalhas acabam derretendo com a intensidade do calor.



Em alguns, a madeira está se tornando escassa e as famílias estão sendo solicitadas a trazer seu próprio combustível.



Muitos crematórios e cemitérios afirmam que o balanço oficial de mortes por coronavírus está longe da realidade, levando-se em consideração o fluxo de corpos.



Nos últimos três dias, o crematório de Seemapuri, no nordeste de Nova Delhi, organizou mais de 100 funerais por dia e está ficando sem espaço.



"Estamos tendo que realizar cremações em terrenos e em todos os lugares onde pudemos encontrar espaço, mas os corpos não param de chegar", disse à AFP o coordenador Jitender Singh Shanty, vestindo um traje de proteção azul e um turbante amarelo.



"Tivemos que pedir às autoridades autorização para estender as instalações até o estacionamento", acrescenta.



De acordo com Jitender Singh Shanty, seu crematório cremou cerca de 600 corpos desde o início do mês, e as famílias esperam horas antes de realizar os ritos mortuários finais.



"Se a situação não melhorar", acrescenta, "podemos ter que proceder à cremação na estrada, pois não temos mais espaço".