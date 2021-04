Tesla afirma que havia alguém ao volante de carro que sofreu acidente fatal

A Tesla relatou nesta segunda-feira (26) que uma inspeção de um acidente fatal no Texas indicou que alguém estava ao volante do veículo, ao contrário do que afirmava o relatório inicial de que o banco do motorista não estava ocupado.



A fabricante de carros elétricos novamente se defendeu contra um relatório de que o computador de bordo de um Tesla havia sido enganado para dirigir sem ninguém ao volante, com resultados trágicos.



"Foi alegado que o carro estava no piloto automático, mas isso é completamente falso", afirmou o CEO da Tesla, Elon Musk.



A Tesla tem colaborado com investigadores federais e estaduais, e um estudo dos destroços do veículo acidentado concluiu que alguém estava ao volante no momento do impacto, de acordo com o vice-presidente de Engenharia de Veículos, Lars Moravy.



O recurso de direção automática do Tesla acidentado não foi ativado e todos os cintos de segurança foram soltos após o acidente, de acordo com Moravy.



A Tesla foi objeto de um novo escrutínio na semana passada após um relatório de que seus carros poderiam ser induzidos a dirigir sem ninguém ao volante. Dois senadores exigiram uma investigação federal sobre o caso.



O acidente, no qual duas pessoas morreram, envolveu um Tesla Model S que pegou fogo depois de bater em uma árvore em 17 de abril perto de Houston. Os investigadores não encontraram ninguém no banco do motorista do veículo, havia dito a polícia local.



