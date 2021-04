Petróleo perde terreno em mercado preocupado com demanda indiana

Os preços do petróleo caíram nesta segunda-feira (26) em um mercado preocupado com a demanda da Índia em um contexto de avanço da pandemia, antes da reunião da Opep+ na quarta-feira.



O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em junho fechou a 65,65 dólares em Londres, em baixa de 0,70% com base no fechamento de sexta-feira.



Em Nova York, o barril de WTI para o mesmo mês perdeu 0,37%, a 61,91 dólares.



Os preços do petróleo caíram "por medo de que a Índia imponha restrições ainda mais drásticas" à circulação, destacou Avtar Sandu, analista da Phillip Futures.



A Índia registrou no domingo 350.000 novos casos de covid-19 em 24 horas, um novo recorde mundial, e as autoridades decidiram estender em uma semana o confinamento em Nova Délhi.



"Como o objetivo não impôs um confinamento nacional, mas restrições regionais, isso limita o impacto sobre a demanda de petróleo, ao menos por enquanto", explicaram os analistas da ING.



Esta situação "será provavelmente abordada pelos ministros da Opep+ (ndr: Opep e aliados) durante sua reunião de quarta-feira", acrescentaram.



"Não pensamos que o grupo se descole de sua política de limitar a produção", acrescentaram os analistas da ING.



A Opep+ se reunirá na quarta-feira, quatro semanas após sua última cúpula ministerial.