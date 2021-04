Sanofi fecha acordo para fabricar vacina contra covid-19 da Moderna nos EUA

A Sanofi fechou acordo com a Moderna para fabricar a vacina contra covid-19 da empresa americana em sua fábrica de Ridgefield, Nova Jersey (EUA). Em comunicado, a farmacêutica francesa disse que irá produzir até 200 milhões de doses do imunizante a partir de setembro.



Segundo o chefe executivo da Sanofi, a empresa também continuará trabalhando em seus programas de vacinas contra covid-19, em parcerias com a GlaxoSmithKline e Translate Bio, assim como apoiando esforços globais.



A Sanofi tem acordos semelhantes com a Pfizer e BioNTech, para produzir 125 milhões de sua vacina conjunta para a União Europeia (UE), e com a Johnson & Johnson (J&J;), para fabricar cerca de 12 milhões de doses de seu imunizante em uma instalação francesa.