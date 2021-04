Veja: vídeo mostra a tripulação do submarino indonésio naufragado cantando

(foto: Reprodução)

Video kru kapal selam Kri Nanggala-402 yang menyanyikan lagu "Sampai Jumpa" %uD83D%uDE22 Video ini dikongsikan oleh penyanyi asal lagu ini, Erix Soekamti ....#PrayForKriNanggala402 pic.twitter.com/LUpOR7AoWt — Hot FM (@hotfm976) April 25, 2021

A Marinha da Indonésia publicou um vídeo da do submarino que naufragou no Bali , cantando a bordo do submarino há apenas algumas semanas.Este vídeo, filmado a bordo do naufragado "KRI Nanggala 402", no qual seus 53 tripulantes morreram, mostra a tripulação cantando "Sampai Jumpa", uma músicaindonésia cujo nome significa "".do submarino, Heri Oktavian, aparece reunido com o grupo, perto de um de seus subordinados que toca o violão."Não estou pronto para sentir sua, não estou pronto para deixá-lo", cantam em coro."Te desejo o melhor", continuam.O vídeo foi gravado como mensagem deao ex-comandante das forças submarinas indonésias, cujo sucessor assumiu o cargo no início de março, disse à AFP o porta-voz das forças armadas, Djawara Whimbo.O submarino, um dos cinco da frota indonésia,na quarta-feira (21/4) quando se preparava para participar deno Bali.As forças armadas indonésias anunciaram no domingo queo submarino fragmentado em três partes, a mais de 800 metros de profundidade, e que toda a sua tripulação morreu.