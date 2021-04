Rússia expulsa diplomata italiano como represália em caso de espionagem

A Rússia anunciou nesta segunda-feira (26) a expulsão de um diplomata italiano em represália pelas "ações inamistosas e injustificáveis" de Roma, que expulsou no fim de março dois funcionários russos por um caso de espionagem.



De acordo com um comunicado do ministério russo das Relações Exteriores, o adido naval da embaixada italiana em Moscou foi declarado "persona non grata" e deve abandonar o território em 24 horas.



A medida já foi comunicada ao embaixador, convocado ao ministério.



Moscou justificou sua decisão com as "ações inamistosas e injustificáveis das autoridades italianas contra (o gabinete do) adido militar da embaixada da Rússia em Roma".



A Itália reagiu de maneira imediata e considerou "injusta" e "sem fundamento" a decisão da Rússia.



O ministério das Relações Exteriores da Itália expressou em um comunicado "profundo pesar" pela decisão de expulsar o adido naval adjunto da embaixada italiana em Moscou, uma medida que "consideramos sem fundamento e injusta porque é uma represália em relação à medida legítima adotada pelas autoridades italianas em defesa de sua própria segurança".



Roma expulsou no fim de março dois funcionários russos após a detenção flagrante de um oficial da Marinha italiana que repassava a um militar russo documentos "secretos" em troca de dinheiro.