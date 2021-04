O filme dinamarquês "Druk-Mais uma Rodada", sobre o pacto de quatro professores cansados do mundo que passam os dias embriagados em um "experimento" pouco científico, ganhou neste domingo (25) o Oscar de melhor filme internacional.



A comédia dramática, dirigida por Thomas Vinterberg, que mergulha nos altos e baixos do culto dinamarquês à bebida, superou "Shaonian de ni" (Hong Kong), "Collective" (Romênia), "The Man Who Sold His Skin" (Tunísia) e "Quo Vadis, Aida?" (Bósnia).