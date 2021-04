Índia registra recorde de novos casos de covid-19 pelo terceiro dia seguido

A Índia registrou pelo terceiro dia consecutivo um número recorde de novas infecções por coronavírus neste sábado. De acordo com o Ministério da Saúde do país, 346.786 novos casos foram confirmados nas últimas 24 horas e 2.624 pessoas morreram por causa da doença no período. Com isso, o total de infectados subiu para mais de 16 milhões e as mortes já somam 189.544.



O agravamento da pandemia do país tem gerado uma escassez de oxigênio nos hospitais, enquanto o governo intensifica os esforços para aumentar esse suprimento, tendo até retirado as taxas alfandegárias que incidiriam sobre os tanques. Fonte: Associated Press