Oito trabalhadores indianos morrem em avalanche

Pelo menos oito trabalhadores indianos morreram e outros seis ficaram gravemente feridos em uma avalanche no Himalaia indiano perto da fronteira com a China, informaram neste sábado (24) fontes oficiais.



A avalanche, que aconteceu no distrito de Chamoli, no estado indiano de Uttarakhand (norte), surpreendeu centenas de trabalhadores.



Acredita-se que foi provocada pelo colapso de uma geleira do Himalaia na sexta-feira à noite.



Em fevereiro, o descolamento de uma geleira do Himalaia na mesma região, atribuído ao aquecimento global, causou uma inundação devastadora que deixou pelo menos 202 mortos.



O responsável das equipes de salvamento do distrito de Chamoli informou que seguiam realizando operações de resgate no Vale de Niti, um lugar afastado localizado perto da fronteira com a China.



"Até agora encontramos oito cadáveres no lugar do incidente", afirmou Swati S. Bhadoriya, chefe do distrito, à AFP.



Segundo ele, mais de 385 trabalhadores escaparam em segurança.



As autoridades utilizam helicópteros para resgatar os sobreviventes. Mas as operações tiveram que ser interrompidas pelas fortes chuvas e pela nevasca.