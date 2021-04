Joe Biden reconheceu neste sábado (24) o genocídio armênio, tornando-se o primeiro presidente dos Estados Unidos a qualificar assim as mortes de 1,5 milhão de armênios massacrados pelo Império Otomano a partir de 1915.



"Os americanos recordam todos os armênios que morreram no genocídio que começou há 106 anos hoje", escreveu ele em um comunicado.



Trata-se de "honrar as vítimas, não atacar quem quer seja", sublinhou uma autoridade americana, sob condição de anonimato.