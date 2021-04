Autoridades sanitárias dos EUA aprovam retomada do uso da vacina da Johnson & Johnson

As autoridades de saúde dos Estados Unidos deram luz verde nesta sexta-feira (23) para a retomada da imunização contra a covid-19 com a vacina da Johnson & Johnson no país, que foi suspensa em 13 de abril após raros casos de coágulos sanguíneos.



"O uso da vacina contra a covid-19 da Janssen deve ser retomado nos Estados Unidos", disseram os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) e a Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA), em um comunicado conjunto, após constatar que os benefícios da vacina superam seus riscos.



A suspensão do uso da vacina desenvolvida pelo laboratório americano havia sido decidida para investigar vários casos de mulheres que desenvolveram coágulos sanguíneos associados a baixos níveis de plaquetas após a injeção.



"A FDA e os CDC estão confiantes de que esta vacina é segura e eficaz na prevenção da covid-19", disseram as duas agências.



"No momento, os dados disponíveis sugerem que o risco de coágulos sanguíneos" é muito baixo, mas a FDA e os CDC permanecerão vigilantes e continuarão a investigar esse risco", diz o texto.



Mais cedo, um grupo de especialistas recomendou que as autoridades de saúde americanas retomassem a vacinação com o produto da Johnson & Johnson.