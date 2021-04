Ponte aquática é instalada entre dois prédios em Londres

Uma ponte aquática foi instalada entre dois prédios residenciais de Londres, próxima à nova embaixada dos EUA no país, e será inaugurada no dia 19 de maio.



Inédita no mundo, a piscina externa é transparente, tem 25 metros de comprimento e permitirá que moradores nadem de um lado para o outro, 10 andares acima do solo (cerca de 35 metros de altura).



A ponte pertence ao Embassy Gardens, empreendimento residencial e comercial de luxo que inclui 2 mil apartamentos, espaço de varejo, escritórios, bares, restaurantes e jardins paisagísticos. O preço inicial para adquirir um flat no condomínio é estimado atualmente em 600 mil libras (aproximadamente R$ 4,5 milhões), mas pode chegar a 5 milhões de libras (aproximadamente R$ 38 milhões) para suítes na cobertura.



A piscina flutante dá vista para alguns pontos turísticos de Londres, como o Parlamento inglês e a London Eye.



A ideia surgiu em 2013, durante uma reunião da equipe criativa do Embassy Gardens, um empreendimento residencial e comercial no sudoeste de Londres. O objetivo era criar uma "piscina no céu", em que os nadadores pudessem ver o solo e os pedestres pudessem ver os nadadores.



O projeto foi desenvolvido pelos arquitetos Hal Currey e Arup Associates, e a obra foi colocada de pé por engenheiros estruturais da Eckersley O’Callaghan.



A cerimônia de abertura será transmitida ao vivo e capitaneada pelo apresentador inglês Roman Kemp. Além disso, a equipe de nado sincronizado Aquabatix fará uma performance na inauguração. (Com agências internacionais)