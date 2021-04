UE espera 70% dos adultos vacinados até julho

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou nesta sexta-feira, 23, que está "confiante de que a União Europeia terá 70% dos adultos vacinados contra a covid-19 já em julho". Em visita a uma fábrica da Pfizer, a dirigente ainda disse que a vacinação no bloco está acelerando e que fará um novo contrato com a fabricante americana para garantir mais 1,8 bilhões de doses do imunizante com entrega até 2023.



Segundo von der Leyen, a nova compra será suficiente para reforçar a imunização, garantir eficácia contra variantes e vacinar crianças e adolescentes. "Tivemos problemas no começo da vacinação, como atrasos, mas conseguimos entrar nos eixos", afirmou.



Além disso, a dirigente anunciou mais uma "boa notícia", a de que a agência reguladora europeia (EMA, na sigla em inglês) aprovou aumento de 20% na capacidade para os locais de fabricação de vacinas.



Von der Leyen ainda chamou o bloco de "campeão de vacinação". "Passamos a marca de 123 milhões de vacinações, estamos entre o top 3 da imunização, atrás apenas dos Estados Unidos e da China", indicou, citando números absolutos de doses aplicadas.