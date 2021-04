Deputados mexicanos aprovam reforma que prolonga o mandato do presidente do Supremo Tribunal

A Câmara dos Deputados do México aprovou nesta sexta-feira (23) uma polêmica reforma que amplia por dois anos o período do atual presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Arturo Zaldívar.



Os deputados aprovaram a reforma por 262 votos a favor, 182 contra e 7 abstenções, informou a câmara baixa no Twitter.



A iniciativa, que foi avaliada pelo Senado em meados de abril, foi aprovada com os votos do oficialismo e seus aliados, que formam a maioria. Após a aprovação na câmara baixa, a reforma passa para o Executivo para sua publicação.



A reforma amplia por dois anos o mandato de Zaldívar, considerado próximo ao presidente Andrés Manuel López Obrador. Sendo assim, seu mandato terminará em 2024 e não em 2022 como previsto anteriormente.



Em um comunicado, Zaldívar disse que estará atento a qualquer ação de inconstitucionalidade que se apresente contra a reforma diante do tribunal máximo.