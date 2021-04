Indonésia: equipes encontram objeto que pode ser de submarino desaparecido

(foto: AFP)

Aviões de resgate e navios queo mar ao norte de Bali podem ter encontrado, nesta sexta-feira (23/4), sinais doindonésio desaparecido com 53 tripulantes a bordo. As buscas pelaatingiram uma fase crítica, devido ao fornecimento limitado de oxigênio a bordo, que segundo autoridades locais deve durar apenas até este sábado (24/4).Embora nada conclusivo tenha sido encontrado, Yudo Margono, chefe do Estado-Maior da Marinha, disse que um item com "alta força magnética" a umade 50 a 100 metros foi localizado. Não ficou claro se o objeto estava suspenso ou no fundo do mar. Uma busca aérea também detectou umde óleo próximo ao local de mergulho do submarino, que, segundo a Marinha, pode indicar danos à embarcação ou ser um sinal daO submarino movido a diesel pode suportar umade até 500 metros - além disso o mergulho pode ser fatal, segundo explicou um porta-voz da Marinha. O Mar de Bali, onde o contato com o KRI Nanggala-402 foi perdido, na quarta-feira (21/4), durante ummilitar, pode atingir profundidades de mais de 1.500 metros.A embarcação de 1.395 toneladas foi construída na Alemanha em 1977 e juntou-se à frota indonésia em 1981, de acordo com o Ministério da Defesa. Opassou por uma reforma de dois anos na Coreia do Sul, concluída em 2012.A Marinha avalia que pode ter ocorrido um "apagão" durante o mergulho estático, causando uma perda de controle e impedindo a realização de procedimentos de emergência. "A principal prioridade é a segurança dos 53 tripulantes", disse o presidente Joko Widodo, na noite de quinta-feira, pedindo um esforço total para encontrar aEm uma luta contra o tempo, os navios da Marinha indonésia tentam localizar um submarino. Se ainda estiverem vivos, os 53 tripulantes podem ficar sem as reservas de oxigênio neste sábado. "As reservas de oxigênio do submarino durante uma queda de energia são de 72 horas", informou à imprensa o comandante Yudo Margono. Assim, estaspoderão esgotar-se no "sábado às 3 horas. "Espero que os encontremos antes", declarou.Vários países responderam aos pedidos de assistência da Indonésia, com a Austrália, Malásia, Índia, Cingapura e os Estados Unidos enviandoou aeronaves especializadas. O Departamento de Defesa dos EUA está enviando "recursos aerotransportados" para ajudar nas buscas, disse o porta-voz do Pentágono, John Kirby, no Twitter.Enquanto isso, dois navios australianos se dirigiam para a área de busca, incluindo um navio de apoio e uma fragata com capacidade de sonar, disse o Departamento de Defesa, em um comunicado.A Indonésia tem procurado modernizar suasde defesa, mas alguns de seus equipamentos são antigos e ocorreram acidentes fatais nos últimos anos. (Com agências internacionais).