Terceira missão tripulada da SpaceX decola para a ISS

A SpaceX enviou quatro astronautas à Estação Espacial Internacional (ISS) nesta sexta-feira(23), na terceira missão deste tipo do grupo desde que os Estados Unidos retomaram voos tripulados ao espaço.



"A cápsula Endeavour [Crew Dragon] decola novamente: quatro astrounautas da Crew-2, de três países, estão a caminho da única e incomparável Estação Espacial Internacional", declarou um operador de megafone quando o foguete Falcon 9 decolou às 5h49 locais (09:49 GMT) da plataforma 39A do Kennedy Space Center, na Flórida, sudeste dos Estados Unidos.



O astronauta francês Thomas Pesquet se tornou o primeiro europeu a voar em uma cápsula do SpaceX Crew Dragon e é acompanhado pelos americanos Shane Kimbrough e Megan McArthur e pela japonesa Akihiko Hoshide.



"Nossos amigos do @Space_Station estão esperando por nós e não queremos nos atrasar. Eles até montaram meu quarto e literalmente fizeram minha cama. Que ótimos anfitriões!" Pesquet tuitou antes da decolagem.



A "cama" adicional é necessária para acomodar um número excepcionalmente grande de pessoas a bordo da ISS, 11 ao todo, já que a equipe da Crew-2 viverá por alguns dias com os astronautas da Crew-1, além de três cosmonautas russos. É a terceira vez que a SpaceX envia humanos para a ISS como parte de um contrato multimilionário com a NASA.



A primeira missão, um vôo de teste chamado Demo-2, ocorreu no ano passado e pôs fim a nove anos de dependência dos Estados Unidos dos foguetes russos para viagens à ISS após o fim do programa do ônibus espacial.



"É sempre mais fácil na terceira vez que você faz isso", disse Daniel Forrestel, gerente de integração de lançamento da NASA, à AFP.



"Eu nunca gostaria de descrever o vôo espacial como 'rotina', mas 'mais familiar' é uma boa maneira de colocá-lo", acrescentou.



A missão Crew-2 reaproveita a cápsula Demo-2 e o propulsor Falcon 9 previamente implantado para a missão Demo-1 não tripulada, um fato que cumpre um dos principais objetivos da NASA em sua parceria com a indústria privada: a economia de custos.



- Um grande passo para a Europa -



Antes do lançamento, o astronauta da Dinamarca, Andreas Mogensen, da Agência Espacial Europeia (ESA), disse à AFP que a missão também foi um grande passo para a Europa, que a chamou de "Alpha" após sua própria convenção de nomenclatura.



"Por um lado, significa muito, é claro, que um astronauta vá para a Estação Espacial Internacional, mas ao mesmo tempo é também o próximo em uma longa lista de missões", observou.



O alemão Matthias Maurer será o próximo europeu em uma missão SpaceX neste outono, seguido pela italiana Samantha Cristoforetti na próxima primavera.



A ESA também será um parceiro-chave para os Estados Unidos no programa Artemis de retorno à Lua, fornecendo o componente de energia e propulsão para a espaçonave Orion e elementos-chave de uma estação orbital lunar planejada chamada Gateway.



Mogensen previu que nas horas que antecederam o lançamento, Pesquet, que é um amigo próximo, sentiria uma "sensação de alívio" com o início da missão, após anos de planejamento.



"Você está muito focado no que vai acontecer, nas suas tarefas", disse ele. "Thomas e seus companheiros passaram horas em um simulador treinando para isso, eles passaram pelos procedimentos de lançamento, eles passaram pelos procedimentos de atracação ... não há muito tempo para o nervosismo."



O Crew-2 prevê cerca de 100 experimentos durante sua missão de seis meses, incluindo a investigação do que é conhecido como "chips de tecido" - pequenos modelos de órgãos humanos que são compostos de diferentes tipos de células e são usados para estudar o envelhecimento do sistema imunológico, função renal e perda de massa muscular.



Outro elemento importante da missão é atualizar o sistema de energia solar da estação, instalando novos painéis compactos que se abrem como um enorme tapete de ioga.



Após o lançamento, o foguete Falcon 9 retornará à Terra para um pouso vertical em uma nave não tripulada, e a cápsula Crew Dragon está programada para atracar na ISS às 0510 (0910 GMT) no sábado.



A escotilha abrirá duas horas depois.