UE e Suíça em novo esforço para selar acordo sobre suas relações

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente suíço, Guy Parmelin, expressaram nesta sexta-feira (23) em Bruxelas sua vontade de chegar a um acordo sobre o futuro das relações entre a UE e a Confederação.



"Em uma negociação, os últimos metros são os mais difíceis, mas é possível encontrar compromissos. Só é preciso uma dose de flexibilidade de cada lado", disse Von der Leyen em um breve discurso de boas-vindas ao seu interlocutor.



Já Pamelin afirmou que houve "intensas discussões sobre os pontos ainda em aberto, e não foram fáceis. Mas foram realizadas com a intenção de triunfar. Devemos fazer todo o possível para consolidar e desenvolver a nossa relação bilateral".



A UE e a Suíça negociam um acordo para padronizar o marco legal para a participação da Suíça no mercado único da UE e estabelecer um mecanismo de resolução de disputas.



Os pontos que ainda se discutem são os salários, os trabalhadores deslocados, as ajudas estatais e a liberdade de circulação de pessoas, disse Von der Leyen.