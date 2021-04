Casal nos EUA tenta invadir mansão para celebrar seu casamento

Um casal da Flórida organizou seu casamento em uma mansão multimilionária com piscinas e quadras de tênis, mas no dia das núpcias surgiu um imprevisto: o dono estava em casa e não fazia ideia dos planos da festa.



Courtney Wilson e Shenita Jones, referindo-se a si próprios como "o casal real", convidaram toda sua família para o casamento na "casa dos seus sonhos", uma mansão palaciana com nove quartos, 15 banheiros, cinema, bar e outros luxos, em Southwest Ranches, um subúrbio rico perto de Miami, informou o jornal local Sun Sentinel na quarta-feira.



O proprietário, Nathan Finkel, encontrou o noivo, Courtney Wilson, e outra pessoa em sua porta na manhã de sábado, com a intenção de organizar o casamento.



"Há pessoas invadindo minha propriedade", disse Finkel ao operador do telefone de emergências 911, segundo o jornal. "Dizem que vão se casar aqui e que é uma mensagem de Deus. Não sei o que está acontecendo. Só quero que acabe."



A polícia chegou e os encorajou a sair, sem fazer nenhuma prisão. Nem o "casal real" nem nenhum de seus convidados conseguiram entrar.



Como a mansão de 5,7 milhões de dólares está à venda, o noivo Wilson a visitou várias vezes, tirando fotos e fingindo estar interessado em comprá-la.



"O homem achou que a casa estava vazia e não percebeu que Nathan morava na propriedade, mas em outra residência", explicou o advogado Keith Poliakoff.



O casal postou sua história de amor em um site que não estava mais disponível nesta quinta-feira. De acordo com o jornal, que teve acesso à página, Wilson e Jones se conheceram na escola e se reconectaram 30 anos depois.