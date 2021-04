ONU e países europeus pedem que Israel permita eleições palestinas em Jerusalém Oriental

As Nações Unidas e os membros europeus do Conselho de Segurança pediram nesta quinta-feira (22) a Israel que permita que os palestinos que vivem em Jerusalém Oriental votem nas eleições legislativas palestinas de 22 de maio, destacando a necessidade de uma votação "livre, justa e inclusiva".



"É muito importante que os palestinos de todas as partes dos territórios palestinos ocupados possam participar deste processo democrático tão importante", disse em sua sessão informativa diária o porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric, ao ser questionado sobre a rejeição de Israel em permitir uma votação em Jerusalém Oriental, que o Estado judeu anexou em 1967.



Em uma declaração conjunta após a reunião, Estônia, França e Irlanda - membros atuais do Conselho de Segurança - junto aos ex-membros Alemanha e Bélgica, também pediram a realização das eleições em Jerusalém Oriental.



"Pedimos às autoridades israelenses que facilitem a realização de eleições em todo o território palestino, incluindo Jerusalém Oriental, de acordo com os compromissos adquiridos nos Acordos de Oslo, e que facilitem a participação de observadores internacionais em todo o território palestino ocupado", diz a declaração europeia, que elogiou "o compromisso construtivo das facções palestinas".



O presidente palestino, Mahmud Abbas, que poderia perder as eleições presidenciais de acordo com várias pesquisas, disse que as eleições não poderiam acontecer sem a participação de cerca dos 6.300 palestinos de Jerusalém Oriental.



Na segunda-feira, a Comissão Eleitoral Palestina disse que a maioria dos palestinos de Jerusalém Oriental pode votar nos colégios eleitorais dos arredores de Jerusalém, inclusive Cisjordânia.