Bailarina negra que denunciou racismo no Balé de Berlim renova contrato

A bailarina francesa do Balé Estatal de Berlim, Chloé Lopes Gomes, que acusou a prestigiosa companhia de racismo, vai renovar seu contrato e receber uma indenização financeira, anunciaram as duas partes nesta quinta-feira (22).



Lopes Gomes, que foi a primeira dançarina negra a ingressar no maior grupo de dança da Alemanha, deveria inicialmente deixar a companhia em junho, após não ter seu contrato renovado pela direção.



A dançarina de 29 anos denunciou na justiça que havia sido vítima de comentários racistas de um de seus superiores.



Ela o acusou de querer forçá-la a usar maquiagem branca.



Mas no final seu contrato "será renovado por uma temporada adicional e terminará no final da temporada informou o balé em um comunicado, depois que ambas as partes chegaram a um acordo amigável perante um tribunal de Berlim.



A bailarina receberá ainda uma indenização de 16 mil euros.



"Esta é uma pequena vitória, mas um grande passo para o mundo do balé", disse Lopes Gomes.



"Acho que isso vai trazer uma grande mudança", acrescentou a artista, comprometida com o combate ao racismo no balé clássico.



Christiane Theobald, diretora interina do Balé Estatal, reconheceu que o litígio com a dançarina negra foi "um apelo ao despertar" deste tipo de discriminação em uma disciplina artística composta principalmente por brancos.



Além disso, frisou que a companhia aplica "uma política de tolerância zero ao racismo e a qualquer outra forma de discriminação".



A Ópera de Paris anunciou em fevereiro que revisaria as condições para a contratação de artistas não brancos e que nomearia um "líder da diversidade", seguindo os passos da Ópera Metropolitana de Nova York.