Indígena diz que políticas do Brasil para questões ambientais estão paradas

A coordenadora do Conselho Indígena de Roraima, Sinéia do Vale, criticou nesta quinta-feira, 22, durante participação na Cúpula do Clima, a postura da administração do presidente Jair Bolsonaro na pauta sustentável. "Infelizmente, as políticas do governo federal para questões ambientais estão paradas", disse. Ela ainda defendeu as áreas indígenas na Amazônia atuam como barreiras ao desmatamento da Amazônia.



Organizada pelos Estados Unidos, a Cúpula do Clima acontece entre hoje e amanhã e reúne mais de 40 líderes globais.