Credit Suisse tem segundo prejuízo trimestral seguido

O Credit Suisse registrou seu segundo prejuízo trimestral consecutivo nesta quinta-feira, e informou que espera cobranças adicionais no segundo trimestre devido ao colapso do fundo Archegos Capital.



O banco registrou prejuízo de 252 milhões de francos suíços (US$ 275,26 milhões) no primeiro trimestre, menor do que a expectativa do mercado, de prejuízo de 722 milhões de francos suíços (US$ 788,65 milhões). No mesmo período de 2020, o Credit Suisse teve lucro de 1,31 bilhão de francos suíços (US$ 1,43 bilhão).



O Credit Suisse informou que prevê um impacto de 600 milhões de francos suíços (US$ 654,3 milhões) devido ao colapso da Archegos Capital no seu resultado do segundo trimestre, após cobranças de 4,4 bilhões (US$ 4,81 bilhões) no período de janeiro a março.