Vice-presidente dos EUA abordará temas migratórios com presidente da Guatemala

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, manterá na próxima semana um encontro virtual com o presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, sobre temas migratórios, antes de uma visita à América Central prevista para junho, informou a Casa Branca nesta quarta-feira (21).



Harris, que lidera as ações do governo de Joe Biden para resolver o problema da migração na fronteira entre os Estados Unidos e o México, se reunirá virtualmente com Giammattei na segunda-feira.



"Os dois debaterão formas de trabalhar juntos para abordar as necessidades de ajuda imediata ao povo guatemalteco, assim como aprofundar a cooperação no campo da migração", disse a porta-voz da vice, Symone Sanders.



Na terça-feira, Harris participará por videoconferência de uma mesa redonda com organizações comunitárias guatemaltecas e discutirá "soluções para as causas fundamentais da migração", acrescentou Sanders.



Enquanto isso, um funcionário da Casa Branca disse que Harris "viajará para a região em junho". A vice-presidente havia anunciado anteriormente que também visitará o México.



Esta agenda eleva o perfil da vice-presidente em um dos problemas mais difíceis de resolver no governo do presidente Biden. Em março, a quantidade de migrantes sem documentos detidos na fronteira sul dos Estados Unidos aumentou 71% com relação ao mês anterior, totalizando 172.331 pessoas.



Diferentemente de seu antecessor, o republicano Donald Trump, que insistiu na necessidade de erguer um muro para evitar a travessia na fronteira sul, Biden e Harris se comprometeram a ajudar aos governos regionais a combater a pobreza e a violência, que levam as pessoas a viajar para os Estados Unidos.