Detido na Itália homem que teria fornecido arma a autor de atentado de Nice em 2016

Um homem que teria fornecido uma arma ao autor do atentado com um caminhão na cidade francesa de Nice em 14 de julho de 2016, foi detido na Itália, anunciaram nesta quarta-feira (21) vários veículos de comunicação italianos.



Endri E, um albanês de 28 anos, suspeito de ter fornecido armas a Mohamed Lahouaiej Bouhlel, morto ao volante do veículo, foi detido pela polícia italiana em Sparanise, perto de Nápoles (sul), conforme uma ordem de detenção europeia, emitida pela justiça francesa, noticiaram as agências de notícias AGI e Ansa.



Em 14 de julho de 2016, em plena comemoração da festa nacional francesa, Mohamed Lahouaiej Bouhlel, um tunisiano de 31 anos atropelou com um caminhão frigorífico uma multidão reunida para um espetáculo de fogos de artifício no Passeio dos Ingleses, em Nice. No ataque, reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico, 86 pessoas morreram e 450 ficaram feridas.