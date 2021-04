Banco holandês ABN Amro pagará EUR 480 milhões por lavagem de dinheiro

O banco holandês ABN Amro, o terceiro maior do país e objeto de uma investigação por lavagem de dinheiro, pagará 480 milhões de euros (575 milhões de dólares) após um acordo com as autoridades.



O anúncio acontece após a investigação do MP em 2019. O banco foi acusado de não ter controlado de maneira suficiente as contas e de não ter informado sobre "transações pouco habituais" ou ter feito isso muito tarde.



"Entre 2014 e 2020, o ABN Amro (...) não assegurou de maneira suficiente sua missão de controle contra a lavagem de dinheiro. O ABN Amro aceitou pagar 480 milhões de euros, como propôs o Ministério Público", afirma o banco em um comunicado.



Dois ex-diretores do ABN Amro, Chris Vogelzang e Gerrit Zalm, anunciaram pedidos de demissão nesta segunda-feira em seus cargos no banco dinamarquês Danske Bank por este caso.



O MP começou a investigar o ABN Amro depois que o Banco Central Holandês (DNB) ordenou em agosto de 2019 a supervisão dos cinco milhões de clientes particulares no país.