Os preços do petróleo voltaram a subir nesta quinta-feira, ao nível mais alto em um mês, após a divulgação de indicadores sólidos nos Estados Unidos.



O barril do Brent do Mar do Norte para entrega em junho fechou em Londres a 66,94 dólares, alta de 0,54%. Em Nova York, o barril do WTI para maio fechou a 63,46 dólares, alta de 0,49%.



"Tivemos dados explosivos sobre o consumo, que impulsionaram os preços do petróleo e sugerem que teremos uma forte demanda", resumiu Phil Flynn, do Price Futures Group.



