Presidente do Chile promulga lei migratória que facilita expulsões administrativas

O presidente do Chile, Sebastián Piñera, promulgou neste domingo uma nova lei migratória, que visa a regular a entrada ilegal de estrangeiros, principalmente venezuelanos, e que facilita as expulsões administrativas, medida que preocupa organizações que defendem os direitos dos migrantes.



A norma, promulgada após oito anos de tramitação no Congresso, substitui uma lei de 1975 e determina que os estrangeiros que desejarem viver no país deverão solicitar um visto com esse fim nos consulados chilenos. Também cria o Serviço Nacional de Migrações, para padronizar o processo migratório.



"O principal objetivo desta nova Lei de Migrações é colocar ordem, por meio de uma política ordenada, segura e regular". O Chile enfrenta uma onda imigratória desde 2014, composta, principalmente, por venezuelanos, declarou Piñera após a promulgação do texto em Iquique, a 2.000 km de Santiago.



A nova lei também irá facilitar as expulsões administrativas de estrangeiros que tentarem entrar no país "clandestinamente, sem cumprir nossas leis, tampouco validar seus antecedentes criminais", assinalou o presidente.



"Essa medida deixa um espaço muito amplo de discricionariedade e sem controle da autoridade policial que está na fronteira", disse à AFP, Waleska Ureta, diretora nacional do Serviço Jesuíta a Migrantes (SJM). "Também poderia constituir uma alteração dos direitos dos imigrantes."



Em janeiro, mais de 3,8 mil venezuelanos tentaram entrar a pé no Chile a partir da Bolívia. "As pessoas originárias da Venezuela, que vivem uma crise humanitária em seu país, devem ser consideradas como sujeitas a proteção, ainda mais com a crise de saúde, que mantém as fronteiras fechadas", assinalou Waleska.



Desde 2014, cerca de 500 mil venezuelanos fixaram-se no Chile, tornando-se a colônia estrangeira mais numerosa. Em 2018, o governo Piñera pôs em vigor um visto de responsabilidade para os venezuelanos que desejarem se estabelecer legalmente, mas apenas 27% dos pedidos foram aprovados.